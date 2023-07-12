قريبا.. أحمد سعد برفقة روبي يشوق الجمهور بظهورهما عبر إنستجرام

شارك الفنان أحمد سعد، صورة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهر أحمد سعد برفقة الفنانة روبي، خطفا الأنظار بظهور مميز وعلق علي الصوره "قريبآ"



وقد نشر المطرب أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام، مقطع فيديو وهو يغني ويرقص إلى جانب محمد صلاح وعدد منالأصدقاء، منهم لاعب المنتخب المصري أحمد حسن الملقب بـ"كوكا"، خلال إجازة في أحد الشواطئ اليونانية.





ورقص صلاح خلال الحفل الخاص بتفاعل كبير مع أغاني أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده" و "وسع وسع".





كلاكيت تاني مرة

لم يكد الجمهور يستوعب فيديو رقص صلاح بين مؤيد ومعارض، حتى ظهر في ذات اليوم، في صورة نشرها الفنانمحمد رمضان على حسابه الشخصي على إنستجرام، وهما على شاطئ البحر أرفقها بتعليق "يا حبيبي يا مو".