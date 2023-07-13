في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة|وصول أسئلة الأحياء والجبر والفلسفة إلى اللجان

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويتولى مديري مديريات التربية والتعليم ، الإشراف على عملية نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتقوم قوات الشرطة بتأمين عملية نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لضمان عدم تسريب أي امتحان قبل وصوله إلى الطلاب ، وذلك وفقا لبروتوكول تعاون وقته وزارة التربية والتعليم مع وزارة الداخلية قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .

ويتم نقل أوراق امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 و امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 وامتحان الفلسفة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، داخل صناديق معدنية مؤمنة بأقفال رقمية ذات أرقام سرية لا يتم فتحها إلا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 وقت الامتحان .

انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

وتنتهي اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس الثانوية العامة العادية والمكفوفين، بينما تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو 2023 .

حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .

كما يؤدي اليوم الخميس طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) لشعبة العلوم، وامتحان الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات ، ثم يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين يوم السبت القادم الموافق 15 يوليو امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)