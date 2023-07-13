أسامة الأزهري: الحجاج لهم دعوات لا ترد| فيديو

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن المملكة العربية السعودية نجحت في تنظيم موسم الحج، وقدمت الخدمة للحجاج على أكمل وجه، متابعا: يجب أن نوصى الحجاج بعد عوتهم بعدة أمور.

وأضاف" أسامة الازهري": أطلب من الحاج أن يستغفر لك، لأنه له دعوة لا ترد، ولذلك نطلب منه الدعوة والاستغفار لنا، فالحاج له دعوات لا ترد، متابعا:" الحاج ه إنسان مطهر وليس بينه وبين الله حجاب".

واسترسل: الله عز وجل كرم الحجاج بهبة ومنحة عظيمة، وجعلك تزور بيت الله، ولذلك يجب على الحاج أن يستغل هذه المنحة، داعيا الحاج بالتعامل برحمة ولين مع كل مخلوقات الله.

ولفت إلى أن الجدل حول الاحتفال ببداية العام الهجري الجديد أصبح عقيم ولم يعد له مكان، مطالبا بضرورة بستعادة نمط وهوية التدين المصري.