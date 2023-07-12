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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تختتم غدا الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تختتم الناقل الوطني مصر للطيران، غدا الخميس، جسرها الجوي التي سيرته لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة، ليصل إجمالي الحجاج الذي تم نقلهم إلى 45 ألف حاجا على متن 181 رحلة جوية.

وبدأت مصر للطيران تسيير رحلاتها الجوية ضمن جسر الجوي لعودة الحجاج يوم 2 يوليو الجاري، لنقل حجاج الجمعيات والقرعة والترانزيت، ما بين رحلات منتظمة وخاصة.

سيرت مصر للطيران، خلال موسم الحج لهذا العام،  72 رحلة جوية إلى المدينة المنورة و78 رحلة جوية إلى مدينة جدة السعودية.

ونقلت مصر للطيران، هذا العام ضمن جسرها الجوي، حجاج دولتي فلسطين ومالي، حيث خصصت 10 رحلات خاصة لنقل حجاج دولة فلسطين بإجمالي 3 الاف حاج،  وخصصت 24 رحلة لنقل حجاج دولة مالي بإجمالي 7400 حاجا.


وناشدت مصر للطيران، الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :
1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية . 
2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.
3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.
 

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