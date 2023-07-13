الرقابة الصحية: التأمين الشامل يقدم خدمات جودتها تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم..فيديو

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للأعتماد و الرقابة الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يضمن تمتع جميع المصريين بخدمات صحية، مع رفعالأعباء المادية التي تدفع مقابل هذه الخدمات من على كاهل الأسر المصرية.

رئيس الهيئة العامة للأعتماد و الرقابة الصحية: ضوابط صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف أحمد طه رئيس الهيئة العامة للأعتماد و الرقابة الصحية خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية"cbc" ، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يختلف عن مشروع التأمين الصحي القديم بأنه يقدم الخدمات الصحية للأسر بكاملها، و الخدمات التي يقدمها ذات جودة عالية تضاهي مثيلاتها على مستوى العالم.



وأشار رئيس الهيئة العامة للأعتماد و الرقابة الصحية إلى، أن هناك ضوابط صارمة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في منظومة التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى متابعات مستمرة للمنشأت الطبية لضمان تقديم أفضل خدمات صحية للمواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأعتماد و الرقابة الصحية أن معايير إعتماد المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي لم تترك كبيرة أو صغيرة إلا و تم تطبيقه.