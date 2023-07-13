الخضري: كان من الأفضل جلب حكم أجنبي للقمة..والزمالك لن يجدد لفتوح بسهولة

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن تواجد خوان أوسوريو مبكرًا على رأس الجهاز الفني لفريق الزمالك، كان من الوارد أن يحول مسار الموسم الكارثي للأبيض، مشيرًا إلى أنه تمت إقالة فيريرا بعدما ابتعد الفريق عن البطولات وفقد المنافسة على معظم الألقاب.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "الموسم الحالي كان كارثي لصفوف الزمالك، الأهلي استفاد كثيرا من قراراته في نهاية الموسم الماضي بعد اراحة لاعبيه، وسيتخذ مارسيل كولر نفس القرار بعد نهاية لقاء الزمالك".

وأضاف: "الزمالك تدرب صباحا من أجل اعطاء اللاعبين مزيد من الوقت للراحة، والأوراق الرابحة زيزو وشيكابالا وسيف الجزيري، ومن الوارد ظهور بعض العناصر الجديدة مثل ايشو، وبالطبع فتوح قد يكون له دور خلال اللقاء".

وأكمل: "ليس من السهل أن يجدد الزمالك مع أحمد فتوح في الوقت الحالي، ولا أريد الحديث في الملف حاليا".

وزاد: "الحكم المصري لا يصلح لإدارة لقاء القمة، وهو ما أكدت عليه مرارا وتكرارا، والدليل محمود البنا في لقاء الأهلي وبيراميدز خلال كأس السوبر، ولذلك كان الأفضل الاستعانة بحكم اجنبي".

وأتم: "الأهلي في حاجة لضم مهاجم قوي ورصد مبالغ كبيرة للتعاقد معه، وكهربا ليس مهاجم صريح، ولذلك كولر طلب التعاقد مع رأس حربة بأسرع وقت".