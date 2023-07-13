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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخضري: كولر خلق منظومة دفاعية جيدة في الأهلي.. وأوسوريو لن يغير طريقته

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي، خلق منظومة دفاعية جيدة، كما أن الفريق الأحمر يمتلك وسط ملعب جيد، متمنيًا أن تلتزم الجماهير في القمة من أجل زيادة الأعداد في الموسم المقبل.

وقال الخضري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "أوسوريو لن يقوم بتغيير طريقة لعب الزمالك أمام الأهلي، والفريق الأبيض يضم لاعبين مميزين، وقد يظهروا بشكل جيد في مواجهات القمة، لكن الـ90 دقيقة قد تشهد مستوى مختلف".

وأضاف: "يجب أن نتأمل طريقة أوسوريو أمام الاهلي، ومن الوارد أن يسجل أهداف لكنه يستقبل أهداف كثيرة، ولكن الأهلي يضم لاعبين مميزين في خط الوسط بشكل كبير والفريق سيضم المزيد خلال الموسم المقبل".

وواصل: "ديانج لن يلعب حتى الآن في المباراة، وقد يشارك محمد فخري في وسط ملعب الأهلي وهو من اللاعبين المميزين وسيكون له مستقبل باهر في الكرة المصرية، لكنه يحتاج للثقة".

وأكمل: "اعتقد أن مارسيل كولر قد يقوم بعمل تغيير مفاجئ في تشكيلة الأهلي".

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