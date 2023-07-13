أبو مسلم: خط الدفاع أبرز نقاط ضعف الزمالك.. وأتوقع فوز الأهلي

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك يطبق طريقة لعبه بشكل جيد مع الفريق، ومع مرور الوقت سيتطور أداء اللاعبين، مشيرا إلى أن الطريقة الهجومية التي يلعب بها وراء احراز الأهداف الكثيرة مؤخرا، لكن الأهلي متفوق دفاعيا في الدوري المصري، ويمتاز بتواجد مدافعين جيدين ويسجلون أهداف أيضا مثل معلول وعبدالمنعم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "مارسيل كولر صنع توليفة جيدة وهناك ثبات في التشكيل نوعًا ما، حتى عندما يشارك البدلاء يظهرون بشكل طيب، والحالة المعنوية في حالة جيدة، والفريق فاز بكل البطولات خلال الموسم الحالي".

وأضاف: "نقاط قوة الزمالك تتمثل في زيزو وفتوح ومعهم سيف الجزيري وهو مهاجم جيد، وكذلك خبرات شيكابالا الذي يحفز زملائه، وسيواجه كولر ذلك، بتعليمات لمدافعيه خصوصا محمد هاني ومحمد عبدالمنعم الذي سيراقب الجزيري، وشيكابالا قد يلعب في الجبهة اليمني أمام علي معلول حيث سيعمل على منعه من التقدم للهجوم".

وزاد: "من نقاط ضعف الزمالك وسط الملعب، في ظل عدم ثبات العناصر، وهناك مشكلة واضحة يعاني منها أوسوريو، وكذلك الخط الخلفي في الفريق الأبيض، ومن الوارد أن يدفع كولر بكلا من بيرسي تاو والشحات وافشة وكهربا، من أجل زيادة الهجوم في المباراة".

وأكمل: "الفوز بالقمة يتمثل في لاعبي الوسط، ومروان عطية سيشارك بشكل أساسي ومن الوارد المشاركة بـ محمد فخري بجواره، وقد تكون فرصة جيدة له لإثبات جدارته، ووسط الملعب كان مصدر قوة الأهلي في الموسم الحالي، وأرى أن الأفضل مشاركة أفشة أساسيًا لأن قندوسي لم يقدم المردود القوي".

وأتم: "أتوقع فوز الأهلي على الزمالك بهدف نظيف، وأوسوريو لن يفتح خطوطه ولو فعلها سيتلقى أهداف كثيرة".