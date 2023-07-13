عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 610 مبايعات بقيمة 2.64 مليار درهم منها 143 مبايعة للأراضي بقيمة 1.64 مليار درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 993.12 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 66 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانية ثم مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 78 مبايعة بقيمة مليار درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 33 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 103 ملايين درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 430.99 مليون درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 52.55 مليون درهم و85 رهن فلل وشقق بقيمة 378.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 184 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 6 هبات بقيمة 14.02 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 8.07 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 2.84 مليون درهم.

التصرفات العقارية التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الأملاك بدبى الأراضي والأملاك الأراضي والأملاك بدبي الشقق والفلل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

الشيطان المتخفي.. مخاطر تحيط بالبشر على صورة ذكاء اصطناعي

ترامب يسخر من نتنياهو على خلفية عدم دعوته لزيارة البيت الأبيض حتى الآن

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

لتوطيد العلاقات.. أردوغان يزور السعودية والإمارات وقطر في هذه الأيام

لطلاب الثانوية العامة.. ضوابط تنسيق الكليات 2023

أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً يدين الدعوة للكراهية الدينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ