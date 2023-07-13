وزير الرياضة يهنئ كريم محمود بفضية العالم لألعاب القوى

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، باتلتهنئة اللاعب كريم محمود بمناسبة حصوله على الميدالية الفضية في سباق 100 متر عدو T44، وذلك فى بطولة العالم لألعاب القوى المقامه فى باريس .لتكون أول ميدالية تحصل عليها البعثه المصرية فى بداية مشوار المنتخب فى البطولة .



وعبر الدكتور أشرف صبحي، عن فخره واعتزازه باللاعبين المصريين البارالمبين الذين يحققون إنجازات رياضية على المستوى العالمي، ويساهمون في رفع اسم مصر عاليًا.



وأكد الوزير، أنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تعمل الوزارة علي مواصلة دعمها للرياضيين البارالمبيين، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية علي كافة المشاركات الدولية والقارية والعربية.



وانطلقت بطولة العالم لالعاب القوى في باريس خلال الفترة من 8 إلى 17 يوليو الجاري ، وهي البطولة المؤهلة لدورة الالعاب البارالمبية بباريس ايضا 2024 ، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى من كل سباق لكل تصنيف طبي لدورة الألعاب البارالمبية .