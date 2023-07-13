فيفا يدعم الأهلي والزمالك بـ 650 ألف دولار بسبب المشاركة بمونديال قطر

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنه سيتم منح 209 مليون دولار لـ 440 نادي من 51 إتحاد وطني بسبب مشاركة لاعبيهم في بطولة كأس العالم 2022 التي اقيمت بقطرمؤخراً.



وقال فيفا أنه بعد النجاح الكبير لبطولة كأس العالم الأخيرة ، سيستفيد إجمالي 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً عضواً من الاتحادات القارية الست من برنامج توزيع الأرباح على الأندية، بحيث سيتلقى كل منها حصة من العائدات مقابل مشاركة لاعبيها في النهائيات التي استضافتها قطر، وذلك في خطوة تؤكد على الأثر الإيجابي للبطولة على أندية كرة القدم، وكذلك على الدور الجوهري الذي تضطلع به الأندية في مسار تطوير اللاعبين وتسريحهم لخوض البطولة وتمثيل بلادهم.



ويُعتبر برنامج توزيع الأرباح على الأندية جزءاً من مذكرة تفاهم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم ورابطة الأندية الأوروبية، والذي تم تمديده حتى عام 2030 خلال انعقاد الجمعية العامة للرابطة في العاصمة المجرية بودابست في مارس 2023.



ومن بين الأندية الـ 440 التي ستتلقى حصة من أرباح كأس العالم الأخيرة، 78 نادياً يلعب في دوريات الدرجة الثانية، و13 في دوريات الدرجة الثالثة، و5 في دوريات الدرجة الرابعة، ونادٍ واحد في دوري الدرجة الخامسة.



وبموجب هذا البرنامج، سيُوزع سيمنح الفيفا 209 مليون دولار أمريكي مقابل مشاركة 837 لاعب كرة قدم، بحيث يتم منح مبلغ 10950 دولاراً أمريكياً للاعب الواحد عن كل يوم، بغض النظر عن عدد الدقائق التي لعبها في البطولة، علماً أن إجمالي المبلغ المخصَّص لكل لاعب يُقسَم على النادي (أو الأندية) التي لعب لصالحها اللاعب خلال العامين السابقين للبطولة. وينص الإجراء المعمول به لدى الفيفا على توزيع المبالغ المستحقة عبر الاتحادات الأعضاء التي تنتمي إليها الأندية المعنية.



وسيحصل الأهلي والزمالك بموجب ذلك علي 650 ألف دولار لمشاركة لاعبيهما في مونديال قطر

وقال جاني إنفانتينو رئيس الفيفا إن برنامج توزيع الأرباح على الأندية مثال صارخ لما تنطوي عليه بطولة كأس العالم من تأثير إيجابي على كرة القدم للأندية في مختلف أنحاء العالم.



وأضاف:" لم تكن بطولة قطر ٢٠٢٢ بمثابة ذروة المسيرة الرياضية للعديد من اللاعبين فحسب، بل كانت أيضاً أنجح نسخة في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، إذ ستساهم في تطوير كرة القدم في شتى أنحاء المعمورة. تضطلع كرة قدم الأندية بدور محوري في صناعة كرة القدم، وبرنامج فيفا لتوزيع الأرباح على الأندية هو بمثابة فرصة ممتازة لدعم الأندية".



فيما قال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية :"في إطار اتفاقية بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا مقابل مشاركة 837 لاعباً مشاركاً في كأس العالم قطر ٢٠٢٢، يسرّنا جداً أن 440 نادياً من أرجاء العالم سيستفيد من هذه المساهمة المالية الكبيرة عبر برنامج توزيع الأرباح، دون أن يقتصر ذلك على أعضاء الرابطة أو الأندية الأوروبية".



وأضاف الخليفي: "يمثّل هذا البرنامج أحد دعائم مذكرة التفاهم بين رابطة الأندية الأوروبية والفيفا ، والتي تم تجديدها مؤخراً، تعمل الرابطة بلا كلل من أجل مصلحة كل الأندية، وهو ما يتجلى برفع قيمة المبلغ الذي سيتم توزيعه على الأندية لنسختي كأس العالم عامي 2026 و2030".



وأوضح:" بموجب مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الفيفا ورابطة الأندية الأوروبية في وقت سابق من العام الحالي، سيتم توزيع 355 مليون دولار أمريكي على الأندية عبر هذا البرنامج في نسختي عامي 2026 و2030 من كأس العالم ".