سلفا كير: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على استضافة قمة جوار السودان

توجه سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتنظيم قمة دول جوار السودان ، مؤكداً أن إجتماع اليوم هدفه مناقشة سبل إنهاء الأزمة في السودان.



وأضاف سلفاكير خلال الجلسة الأفتتاحية لقمة دول جوار السودان، أن هذه القمة تأتي في وقت حرج بالنسبة للسودان وللدول الجوار، مؤكداً أن هذه القمة تعطي فرصة لتباحث الأوضاع في السودان، و لإنهاء الأزمة السودانية.

واشار سلفاكير رئيس جمهورية جنوب السودان إلى، أن الصراع في السودان أندلع في 15 أبريل 2023، بين العديد من الأطراف، متابعاً:" أطلب وقف إطلاق نار فوري"