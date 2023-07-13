عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مهرجان العلمين الجديدة بداية التسويق الجيد للفرص الاستثمارية والسياحية

عمرو القطامى، عضو
عمرو القطامى، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية والتسويق الجيد من أهم وأبرز المحاور التى كانت غائبة خلال العصور السابقة، فعلى الرغم من امتلاك الدولة المصرية للعديد من المقومات والفرص والموارد المتاحة إلا أن التسويق الجيد لم يكن على قدر هذه الموارد، ومن ثم الدولة تتجه الآن لتعظيم الاستفادة من الكم الكبير من المشروعات القومية والطفرة فى البنية التحتية والفرص الاستثمارية والمقومات السياحية.

 

وتابع القطامى:" مهرجان العلمين الجديدة 2023 في دورته الأولى، خلال الفترة من 13 يوليو الجاري وحتى 26 أغسطس المقبل، تحت شعار "العالم علمين"، جاء ليترجم هذا الأمر والاهتمام فى واقع ملموس، وأصلح التسويق والترويج للفرص الاستثمارية حقيقة وواقع ملموس، خاصة وأن العالم كله يستهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب والترويج للفرص السياحية، ومن هذا المنطلق كانت الدولة المصرية على قدر المسئولية فى ملف الترويج والتسويق الجيد للفرص وفقا للموارد المتاحة لديها والمقومات".

 

وأكد النائب عمرو القطامى، على أن مهرجان العلمين الجديدة رسالة بما تشهده هذه المدينة بل ومصر بشكل عام من تغيير جذرى على مختلف الأصعدة، وفقا لخطة التنمية المستدامة وذلك بهدف بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وذلك من خلال مهرجان يعد هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، والذي يستهدف استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي ويضم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية وحفلات غنائية.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الترويج للاستثمار وتوفير فرص عمل والترويج للسياحة ودعم الثقافة والفنون أبرز المكاسب من مهرجان العلمين الجديدة،  حيث يعتمد في الأساس على استغلال قوة مصر الناعمة ممثلة في الثقافة والفن والرياضة، ما يجعله بمثابة حملة تسويقية للاستثمارات المصرية على أرض العلمين والتعريف بها كمنطقة قادرة على استضافة الفعاليات بمختلف أشكالها، علاوة على مخاطبته للدول المهتمة بالسياحة الشاطئية . 

عمرو القطامي مهرجان العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

ترشيحاتنا

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

خلصت من غير تسريب| 10 تصريحات لوزير التعليم في ختام امتحانات الثانوية العامة

إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

20 ألف جنيه نفقة لزوجة حسن شاكوش.. وهذه أسباب طلب الطلاق للضرر

أبو الغيط: الحفاظ على مؤسسات السودان ومنع انهيارها من أولويات الموقف العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ