نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب يتفقد استعدادات اختبارات القدرات بالكليات

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لبدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، والوكلاء، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن اختبارات القدرات تجرى فى 3 كليات بجامعة بنها هي الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وجميع سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.

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