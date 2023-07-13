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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبر صفحته.. شوبير يعزي مروان عطية في وفاة والده

شوبير
شوبير

عزى الإعلامي أحمد شوبير مروان عطية لاعب النادي الأهلي، في وفاة والده  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:" خالص التعازي في وفاة والد مروان عطية، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وادخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبروالسلوان.


 

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، نظيره، نادي الزمالك، بقيادة أوسوريو، اليوم الخميس، فيمباراة القمة رقم 126، على ملعب استاد القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ، بلقب الدوري الممتاز؛ بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين مقابلهدف، فيما احتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المحلي.


 

معلقو مباراة الأهلي والزمالك 

قررت شبكة قنوات “أون تايم سبورت” إسناد التعليق على مباراة القمة رقم 126 في الدوري الممتاز بين الأهلي وغريمهالتقليدي نادي الزمالك إلى كوكبة من المعلقين على النحو التالي: 

أون تايم سبورت 1 
القناة الصوتية الأولى مدحت شلبي 
القناة الصوتية الثانية حاتم بطيشة 
أون تايم سبورت 2
القناة الصوتية الأولى أيمن الكاشف 
القناة الصوتية الثانية مؤمن حسن

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