CNN: جهاز الخدمة السرية يختتم التحقيق بشأن الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض اختتم التحقيق بشأن العثور علي الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه.

وأوضحت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، لم يستطع تحديد متى أو من ترك كيسا صغيرا من الكوكايين في الجناح الغربي.

ووفقا للنظرية الرئيسية التي يتبناها المحققون هي أن سائحا ربما ترك الكوكايين في منطقة الحجيرة عندما طلب منه ترك هاتفه هناك.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، إنه من غير المرجح أن يتمكن المحققون من تحديد مصدر الكوكايين في البيت الأبيض.

وقالت صحيفة “بوليتيكو”، "حذر مسؤول مطلع على مسار التحقيق من أنه من غير المرجح تحديد مصدر الكوكايين، بالنظر إلى أنه تم العثور عليه في منطقة الجناح الغربي، حيث تشهد حركة مرور كثيفة للغاية”.

وقال المصدر المطلع: "سيكون من الصعب للغاية تحديد مصدر الكوكايين أو هوية الشخص”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية، فإنها تعتزم إجراء تحقيق حول كيفية وصول المادة بالضبط إلى الجناح الغربي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، “سيشمل التحقيق فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات مدخل المبنى لتحديد من كان بإمكانه الوصول إلى الغرفة التي تم العثور فيها على المادة المخدرة”.