عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

CNN: جهاز الخدمة السرية يختتم التحقيق بشأن الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض اختتم التحقيق بشأن العثور علي الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه.

وأوضحت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، لم يستطع تحديد متى أو من ترك كيسا صغيرا من الكوكايين في الجناح الغربي.

ووفقا للنظرية الرئيسية التي يتبناها المحققون هي أن سائحا ربما ترك الكوكايين في منطقة الحجيرة عندما طلب منه ترك هاتفه هناك.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، إنه من غير المرجح أن يتمكن المحققون من تحديد مصدر الكوكايين في البيت الأبيض.

وقالت صحيفة “بوليتيكو”، "حذر مسؤول مطلع على مسار التحقيق من أنه من غير المرجح تحديد مصدر الكوكايين، بالنظر إلى أنه تم العثور عليه في منطقة الجناح الغربي، حيث تشهد حركة مرور كثيفة للغاية”.

وقال المصدر المطلع: "سيكون من الصعب للغاية تحديد مصدر الكوكايين أو هوية الشخص”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أفادت في وقت سابق، بأن المسحوق الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، تبين أنه كوكايين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، قال مصدر مطلع على التحقيق إن اختبارا معمليا أكد وجود كوكايين في عبوة صغيرة عثر عليها في البيت الأبيض.

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

كاد يبتلع الطائرة.. إعصار ضخم يتسبب بوقف الرحلات بمطار دولي في أمريكا

وأضاف: “تم العثور على الكوكايين في الغرفة المشتركة بالجناح الغربي، والتي يمر من خلالها الزوار والموظفون، تاركين متعلقاتهم الشخصية قبل دخول مباني المكتب”.

ووفقا لبيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية، فإنها تعتزم إجراء تحقيق حول كيفية وصول المادة بالضبط إلى الجناح الغربي.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز”، “سيشمل التحقيق فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وسجلات مدخل المبنى لتحديد من كان بإمكانه الوصول إلى الغرفة التي تم العثور فيها على المادة المخدرة”.

البيت الأبيض الكوكايين أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

رغبة اللاعب تحسم الصفقة | نجم مهم يدخل حسابات بيراميدز

موضوعات متعلقة

رسميا .. أوكرانيا تنسحب من اتفاقيات جديدة مع روسيا

يهدد 25 مليون شخص.. زلزال مدمر وتسونامي هائل على أعتاب تركيا

وزير دفاع أوكرانيا السابق يكشف مفاجأة بشأن الانضمام لـ الناتو

هفوة جديدة.. بايدن يتحدث بأسلوب "غير لائق" مع زيلينسكي في قمة الناتو

تطورات جديدة.. بيان عاجل من بولندا بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الأمم المتحدة تكشف عن موعد انتهاء فيروس الإيدز

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

لا يمكن إيقافه.. ضابط أمريكي يكشف عن سلاح روسي يدمر كل شيء بأوكرانيا

ترشيحاتنا

مفرج عنه من أبريل 2022..مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو يروج للقبض على شخص

تأجيل انطلاق قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

مصطفى بكري: مصر تحتضن أشقاءها.. ويتواجد 5 ملايين سوداني على أراضي المحروسة

‏الفيس بوك فضحه.. ضبط طفل يقود ميكروباص بمدينة نصر بدون ترخيص

بكري: ما يحدث بالسودان الآن هو محاولة لضرب الاستقرار في مصر

بايدن: روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية.. ومستعدون لتبادل السجناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

فيديو

مبيصومش وحرمني من ثواب رمضان.. زوجة حسن شاكوش تفضحه وتكشف سر انفصالها

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ