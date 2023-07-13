دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

ناشدت مجموعتان لحقوق الإنسان مسؤولين في عدة ولايات حظر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في عام 2024 بتهمة الفتنة المزعومة واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، كتبت جماعات "حرية التعبير للناس" و”صندوق مي فاميليا فوتا للتعليم”، "رسائل إلى وزراء الدولة ومسؤولي لجنة الانتخابات في كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وميشيجان وماساتشوستس ونيويورك ونورث كارولينا وأوريجون وبنسلفانيا تطالب بمنع ترامب من المشاركة في انتخابات العام المقبل بزعم انتهاكه التعديل 14 المتعلق بأفعاله خلال الهجوم علي الكابيتول في 6 يناير".

ووفقا لـ”نيوزويك”، فإن القسم الثالث من التعديل 14، الذي اعتمد بعد الحرب الأهلية 1861-1865، ينص على أن الشخص الذي "شارك في تمرد" بعد أداء اليمين الدستورية في الكونجرس لا ينبغي السماح له بإعادة ترشيح ترشيحه.

وفي وقت سابق، طلب محامو الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من القاضية الفيدرالية، أيلين كانون، تأجيل تحديد موعد المحاكمة لقضيتهم الفيدرالية في فلوريدا.

وحسب شبكة “سي بي إس” الأمريكية، جادل محامو ترامب بأن محاكمته يجب ألا تتم كما هو مقرر، وربما لا تتم إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ويواجه ترامب ونوتا اتهامات اتحادية تتعلق بتعاملهما مع سجلات حكومية حساسة بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض.

وجاء طلب محامو ترامب بعد أن حددت كانون موعدا للمحاكمة في 14 أغسطس وطلب ممثلو الادعاء تأجيله حتى ديسمبر.

جادل فريق ترامب القانوني بأن أيا من الخطين الزمنيين غير مقبول، لكنه لم يقترح تاريخا للبدء.