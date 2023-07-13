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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نعمة سعيد تحرز ذهبية الخطف بدورة الألعاب العربية بالجزائر

صدى البلد

حققت نعمة سعيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 71 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا.

ونجحت نعمة سعيد في الحصول على الميدالية الذهبية للخطف بعد رفع وزن 105 كجم.

بذلك يرتفع رصيد مصر في دورة الألعاب العربية لـ7 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وكانت الرباعة نعمة سعيد توجت بـ 3 ميداليات ذهبية بوزن تحت 71 كجم في بطولة أفريقيا، التي أقيمت بتونس في مايو الماضي، والتي تعد إحدى البطولات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024.

وفازت نعمة بذهبية الخطف، عقب رفعها 103 كجم بفارق كجم وحيد عن البطلة النيجيرية، كما حصدت ذهبية النطر والكلين، عقب رفعها ثقلا قدره 126 كجم؛ لتتوج بذهبية ثالثة في منافسات المجموع.

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