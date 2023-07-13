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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب سوداني: الرئيس السيسي بذل جهدا كبيرا خلال الشهور الماضية لحل الأزمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد عيسى دفع الله، الكاتب الصحفي السوداني،  أن دور مصر محوري لإحداث استقرار حقيقي، لقدرتها على الوصول للطرفين، والعمل على وقف الاقتتال في السودان.

وقال عيسى دفع الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهدا كبيرا خلال الشهور الماضية لحل الأزمة السودانية.

 

انتشار بعض الأمراض

وتابع الكاتب الصحفي السوداني، أن  أهالي دارفور عانوا خلال الفترة الماضية من نقص في الغذاء والوقود، وانقطاع للكهرباء، وانتشار بعض الأمراض.

مصر السودان وقف الاقتتال الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة السودانية

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