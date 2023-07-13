حافلة الأهلي تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة الزمالك التي تجمع الفريقين في الثامنة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على تفقد الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وعقد كولر محاضرة للاعبين في فندق الإقامة حرص خلالها على مراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب، قبل التوجه إلى الملعب.

وكان الأهلي قد حسم بطولة الدوري متربعًا على الصدارة برصيد ٧٥ نقطة، ليحقق اللقب للمرة الـ٤٣ في تاريخه.