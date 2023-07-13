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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح كسر ماسورة بالمكس غربي الإسكندرية

إصلاح ماسورة مياه
إصلاح ماسورة مياه غربي الإسكندرية

تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية، الانتهاء من أعمال إصلاح كسر مواسير مياه خط ١٢ بوصه وخط ٦ بوصة بشارع المكس أمام العيادة الشاملة.

وعلي الفور، كلفت شعبان إدارة المتابعة الميدانية بالتنسيق ومتابعه قيام شركه المياه هندسة مياه القباي بأعمال الإصلاح وتامين الخطوط وتم الردم ووضع طبقة أساس وذلك تمهيدا لأعمال الرصف.

كما قامت الإدارة بمتابعه إصلاح كسر مواسير مياه بشارع العلويين بمنطقة القباري بجوار مدرسة الغندور وكذا بشارع ابن السيار من شارع أم السلطان، وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية بالحي ومسئولي هندسة مياه القباري.

وقد شددت المهندسة سحر شعبان علي سرعه إعادة الشئ لأصله حرصا علي سلامه المواطنين.

الاسكندرية إدارة المتابعة الميدانية التعاون المشترك المتابعة الميدانية سحر شعبان سبل التعاون المشترك

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