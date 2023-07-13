الأهلي يعلن مواعيد اختبارات الناشئين بالإسكندرية

قرر قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي فتح باب الاختبارات في محافظة الإسكندرية، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، الموافق ٢٠ يوليو الجاري، داخل مقر أكاديمية الأهلي بملعب مدارس بايونيرز الدولية في المندرة قبلي.

يبدأ بيع الاستمارات من يوم الإثنين ١٧ يوليو، ويستمر خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وحتى نفاد الكمية، مقابل ١٠٠ جنيه للاستمارة الواحدة.

وتقام الاختبارات خلال يومي الخميس والجمعة، حيث تبدأ الخميس بمواليد ٢٠١٨ و٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ و٢٠١٤ و٢٠١٣ و٢٠١٢ و٢٠١١، على أن تقام الجمعة الاختبارات لمواليد ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧.

