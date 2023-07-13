تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإنه الأمر يستلزم غلق كلى لكوبرى العاشر بالاتجاهين وكذا غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى لمناطق زهراء مصر القديمة ، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحاً لحين انتهاء الأعمال.

و يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة إستكمالاً لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

➢ القادم من طريق الكورنيش إتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولاً إلى نفق الملك الصالح إستكمالاً لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.

➢ وبالنسبة لمحور الكورنيش إستمرار السير فى الإتجاهين دون أى تعديل.

➢ غلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائرى وإستكمال السير من منزل الكورنيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.