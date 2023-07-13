عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

 

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإنه الأمر يستلزم غلق كلى لكوبرى العاشر بالاتجاهين وكذا غلق منزل الطريق الدائرى المؤدى لمناطق زهراء مصر القديمة ، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحاً لحين انتهاء الأعمال.

 

و يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

➢ القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة إستكمالاً لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.
➢ القادم من طريق الكورنيش إتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولاً إلى نفق الملك الصالح إستكمالاً لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.
➢ وبالنسبة لمحور الكورنيش إستمرار السير فى الإتجاهين دون أى تعديل.
➢ غلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائرى وإستكمال السير من منزل الكورنيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية الطريق الدائرى الكورنيش تحويلات مرورية حركة المرور طريق كورنيش النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

انخفاض شديد لـ الدولار بسبب قرار مرتقب لـ الفيدرالي الأمريكي

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

ترشيحاتنا

فشل الهجوم الأوكراني المضاد.. الكشف عن مفاجآت مدوية بشأن الحرب

السد العالي.. استقبال جنوني من جماهير الأهلي للشناوي وشوبير ولطفي قبل مباراة الزمالك|فيديو

المؤسسات الدينية لجماهير الأهلي والزمالك: الرياضة أخلاق.. لا للتعصب والتراشق بالألفاظ

سيرك أحمر.. ثلاثية مدوية من الأهلي في شباك الزمالك بالشوط الأول

قدام بعبع أفريقيا | مهيب يوجّه نقدا لاذعا لـ مدرب الزمالك بسبب الأهلي

معلول يطلق قذيفة تسكن شباك الزمالك وتعلن عن الهدف الثالث لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خيالي| ليفربول يحدد سعر بيع نجم الفريق.. والقرار بعد 48 ساعة

4 طرق مختلفة لعمل الثومية .. اختاري ما يناسبك

بالروب الستان وفتيات..شاهد ملابس موديل كليب محمد رمضان تثير غضب السوشيال ميديا

عمرو البسيوني يناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة|صور

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ