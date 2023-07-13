خالد الصاوي: سعدت جدا بتكريمي في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.. فيديو

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وتحدث الفنان خالد الصاوي، على تكريمه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، قائلا: "فرحتي بالتكريم بتكون من أول ما بعرف أني هتكرم"، لافتا: "هتكرم تاني هذا الشهر في المهرجان القومي للمسرح".

وأضاف: "التكريم من المهرجان القومي للمسرح شيء عظيم، وهتكرم على أدائي المسرحي كمخرج وهذا شيء جديد بالنسبة لي لأني آخر مسرحية عملتها كانت في عام 2004".

وأشار الفنان خالد الصاوي،: "سعدت جدا بتكريمي في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي"، موضحا: "ساعات بكون مبسوط لكن بعكنن على نفسي وأقعد أحط لنفسي عوائق ومشاكل في لحظات التكريم بسبب الكلمة اللي هقولها واللبس اللي هظهر بيه وغيرها من التفاصيل".