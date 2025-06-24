الحكومة الإيرانية: نبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة في الغارات الإسرائيلية

أكدت الحكومة الإيرانية، أنها ستبدأ في إعادة بناء المنازل والمنشآت المتضررة جراء الغارات الإسرائيلية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الاستخبارات العامة في محافظة هرمزكان الإيرانية عن ضبط 402 طائرة مسيرة صغيرة من طرازات متعددة، مزودة بقدرات متقدمة تشمل الاستخدامات العسكرية والأمنية، والتصوير عالي الدقة، وتقنيات تحديد المواقع.

كما تم التحفظ على 2224 جهاز اتصال لاسلكي احترافي، في عملية وصفت بأنها إحباط لمحاولة تهريب واسعة، حيث حاول مستوردون إدخال هذه المعدات تحت غطاء شحنات "بضائع محمولة على مراكب اللنج" بطريقة غير قانونية. وتجرى تحقيقات موسعة للكشف عن الجهة المسؤولة عن هذه الشحنة.