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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة

الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
الشاي بالحليب.. مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة
رنا عصمت

يحتوي الشاى بلبن على فوائد متعددة حيث تشمل فوائد الحليب والشاي معاً، خاصةً إذا كانت كمية الحليب أكثر من الشاى.

وتتمثل أبرز فوائد الحليب والشاي في التالي:

1- الجمع بين فوائد الشاي والحليب:

يساعد تناول هذا المشروب على الجمع بين فوائد الشاي والحليب، حيث يحتوي الشاي خاصة الشاي الأسود والأخضر، على نسبة غنية من مركبات الفلافونويد النباتية، التي تعمل كـ مضادات الاكسدة لمقاومة خطر الجذور الحرة، التي تتسبب كثرتها بزيادة احتمالية الإصابة بمرض القلب والسرطان وغيرها من المشكلات الصحية، كما يساعد تناول الشاي على ضبط نسبةضغط الدم وخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

وبالنسبة للحليب يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الصحية مثل البروتين و الكالسيوموالبوتاسيوم، وجميعها عناصر أساسية لنمو وتكوين الجسم وتعزيز صحة العظام.

2. تعزيز صحة البشرة:

يساعد تناول الحليب بكمية معتدلة، على تعزيز صحة البشرة، لاحتوائه على نسبة غنية من الدهون الأساسية ومضادات الأكسدة، التي تساهم في نضارة البشرة، وتأخر علامات التقدم بالعمر.

3. تقليل الضغط العصبي:

يحتوي الحليب على خصائص مقاومة للاكتئاب، مثل حمض التربتوفان الذي يحسن المزاج والذاكرة، ويقلل من الضغط العصبي، كما يحتوي الشاي على الكافيين الذي يساعد على زيادة النشاط والتركيز، مع الحذر من الإفراط في تناول الشاي بالحليب مما ينتج عنه زيادة القلق بسبب الكافيين.

4. مصدر للطاقة:

يحتوي كوب من الحليب على نسبة مرتفعة من الطاقة والكربوهيدرات، وغيرها من المكونات التي تساعد على تحفيز مستويات الطاقة بالجسم.

المصدر هيلثى لاين

الشاي بالحليب مشروب دافئ وفوائد صحية مدهشة الشاى بلبن فوائد الشاى بلبن

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