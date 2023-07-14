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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار صاروخ وكالة الفضاء اليابانية خلال اختبار المحرك | شاهد

أرشيفية
أرشيفية

أفادت عدة تقارير إعلامية اليوم الجمعة بأن الصاروخ "إبسيلون إس" التابع لوكالة الفضاء اليابانية انفجر خلال اختبار لمحركه في موقع نوشيرو للتجارب بشمال اليابان.

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وذكرت وكالة أنباء كيودو أن الصاروخ انفجر بعد دقيقة واحدة من اختبار المرحلة الثانية من تشغيل المحرك.

ونقلت كيودو عن وكالة الفضاء اليابانية القول إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في موقع الاختبار.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه لم يصب أحد في الانفجار الذي وقع في مركز اختبار نوشيرو في محافظة أكيتا.


يشار إلى أن صاروخ "إبسيلون-إس" هو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويُستخدم لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة، وتعتبر تجارب إطلاقه جزءًا من جهود اليابان في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تقنيات الإطلاق.

 

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