كوريا الشمالية تطلق أضخم وأقوى صاروخ باليستي في ترسانتها النووية.. فيديو

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-17.

ويعتبر هواسونج -17 أضخم وأقوى صاروخ في ترسانة كوريا الشمالية، وظهر لأول مرة في عرض عسكري في 2020.

ووفقا للإعلام الرسمي الكوري الشمالي، فإن الصاروخ يعتمد على وقود صلب، ما يجعله أكثر استقرارًا وسهولة في التحرك والإطلاق.

كما يزعم الإعلام الكوري الشمالي أن الصاروخ قادر على حمل رأس نووي ثقيل، وأنه يستطيع ضرب أهداف على بعد 15 ألف كيلومتر، ما يضع جميع أنحاء الولايات المتحدة في نطاقه.

ويعتبر هذا أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات تجريه كوريا الشمالية منذ 2017، عندما أطلقت صاروخ هواسونغ15.

ردود الفعل

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) بيانًا مشتركًا يدينون فيه إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ.

وقال البيان إن إطلاق كوريا الشمالية “يرفض بشكل قاسٍ” قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و"يرفض التزاماته المتفق عليها سابقًا"، و"يلحق ضررًا بالأمن والسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

كما دعا البيان كوريا الشمالية إلى “الامتناع عن أي إطلاق آخر للصواريخ الباليستية أو النووية”، وإلى “العودة إلى المفاوضات البناءة مع الولايات المتحدة”، وإلى "التخلي عن برامجها النووية والباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

كما أعرب عن التزام مجموعة السبع بالحفاظ على نظام الحد من الانتشار النووي، ودعم دور الصين وروسيا في حل الأزمة.