عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق أضخم وأقوى صاروخ باليستي في ترسانتها النووية.. فيديو

صدى البلد

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها أطلقت بنجاح صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونغ-17.

ويعتبر هواسونج -17 أضخم وأقوى صاروخ في ترسانة كوريا الشمالية، وظهر لأول مرة في عرض عسكري في 2020.

ووفقا للإعلام الرسمي الكوري الشمالي، فإن الصاروخ يعتمد على وقود صلب، ما يجعله أكثر استقرارًا وسهولة في التحرك والإطلاق.

كما يزعم الإعلام الكوري الشمالي أن الصاروخ قادر على حمل رأس نووي ثقيل، وأنه يستطيع ضرب أهداف على بعد 15 ألف كيلومتر، ما يضع جميع أنحاء الولايات المتحدة في نطاقه.

ويعتبر هذا أول اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات تجريه كوريا الشمالية منذ 2017، عندما أطلقت صاروخ هواسونغ15.

ردود الفعل 

أصدر وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان) بيانًا مشتركًا يدينون فيه إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ.

وقال البيان إن إطلاق كوريا الشمالية “يرفض بشكل قاسٍ” قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، و"يرفض التزاماته المتفق عليها سابقًا"، و"يلحق ضررًا بالأمن والسلام في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.

كما دعا البيان كوريا الشمالية إلى “الامتناع عن أي إطلاق آخر للصواريخ الباليستية أو النووية”، وإلى “العودة إلى المفاوضات البناءة مع الولايات المتحدة”، وإلى "التخلي عن برامجها النووية والباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

كما أعرب عن التزام مجموعة السبع بالحفاظ على نظام الحد من الانتشار النووي، ودعم دور الصين وروسيا في حل الأزمة.

الانتشار النووي أقوى صاروخ الصين وروسيا الولايات المتحدة وبريطانيا بريطانيا وفرنسا صاروخ باليستي عابر للقارات صواريخ الباليستية رأس نووي كوريا الشمالية مجموعة الدول السبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

حريق محدود فى ستاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك

أتمنى من اتحاد الكرة| تعليق مثير لـ خالد الغندور عن رفع إيقاف ديانج

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

وفاة مدير فني سابق لـ نادٍ شهير

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

قرعة تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يصطدم ببوركينا فاسو في مجموعة متوازنة

ترشيحاتنا

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

دعاء النبي عند الخروج .. ردده حتى تعود لمنزلك

مفاجأة| هل يحضر مرتضى منصور مباراة الأهلي والزمالك في القمة 126 بالدوري؟

رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى أمير الكويت | تفاصيل

تامر أمين: يا ترى فرحة الأهلى بالدوري هتكمل ولا الزمالك هينكد عليه

السفارة البريطانية تستضيف أحمد حسام ميدو في حلقة نقاش حول تطوير كرة القدم في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشجع الأهلي أو الزمالك .. إزاي تسيطر على التوتر والغضب؟

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي والزمالك اليوم بالقمة 126.. مفاجآت غير متوقعة

معرض لأزمة قلبية.. أسباب تمنعك من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

فيديو

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

بعد وفاة والده| هل يشارك مروان عطية بـ مباراة القمة .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ