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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إجراءات جديدة لـ التعامل في النقد الأجنبي.. اعرفها

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

تضمن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، آليات وضوابط جديدة للتعامل في النقد الأجنبي، حيث نص القانون على أن لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .

 

وطبقا للقانون ، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.

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ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل، ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون .

قانون البنك المركزي النقد الأجنبي شركات الصرافة ترخيص الجهاز المصرفي

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