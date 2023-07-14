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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تسهيلات جديدة منحها القانون لمشروعات تمويل الصندوق العقاري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قدم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تسهيلات وإعفاءات عديدة لصالح المشروعات الخاضعة لصندوق التمويل العقاري. 

في هذا الصدد، نص القانون على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم القروض والسندات والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للصندوق لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

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كما تعفى من جميع المصروفات والرسوم القضائية، في جميع درجات التقاضي، الدعاوى التي يرفعها الصندوق في مجال تطبيق كافة القوانين والقرارات المتعلقة ببرنامج الإسكان الاجتماعي ودعم وضمان نشاط التمويل العقاري.

 

ويكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

 

الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري الضرائب القروض

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