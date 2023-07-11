الرقابة المالية: 15.2% زيادة نشاط التمويل العقاري خلال فبراير الماضي

كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 15.2% على أساس سنوي.

أوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر فبراير 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 448 عقد خلال فبراير الماضي، مقابل 389عقد خلال فبراير 2022، بنمو 15.2%.

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى ارتفاغ التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 52.8 % على أساس سنوي



وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 618 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 404.4 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بارتفاع 52.7%.



وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 126.5 مليون جنيه خلال شهر فبراير 2023 مقابل 129 مليون جنيه خلال فبراير 2022، بانخفاض 1.9%.

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي فبراير 2023، لتسجل 19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 14 مليار جنيه خلال عام فبراير 2022 .