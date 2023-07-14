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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق منزل الدائري لتنفيذ امتداد محور الحضارة

صدى البلد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل.

 

وطبقا للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإنه الأمر يستلزم غلق كلى لكوبرى العاشر بالاتجاهين وكذا غلق منزل الطريق الدائري المؤدى لمناطق زهراء مصر القديمة، بدأت من اليوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحاً لحين انتهاء الأعمال.

 

 

و يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

 

➢ القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة استكمالا لجامع عمرو بن العاص وصولاً إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

➢ القادم من طريق الكورنيش اتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولاً إلى نفق الملك الصالح استكمالا لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولاً إلى شارع الفسطاط.

➢ وبالنسبة لمحور الكورنيش استمرار السير في الاتجاهين دون أي تعديل.

➢ غلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائري واستكمال السير من منزل الكورنيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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