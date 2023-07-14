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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع ضحايا سباق الموتوسيكلات بطريق جمصة إلى ثلاثة شباب

ارشيفيه
ارشيفيه

ارتفع عدد ضحايا سباق الموتوسيكلات إلى ثلاثة شباب عقب تدهور حالة المصاب الثالث.
 

ولقى ثلاثة  شباب مصرعهم وأصيب آخرون إثر وقوع حادث تصادم أثناء سباق موتوسيكلات على طريق جمصة.

 

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكلات وسيارة على طريق زيان- جمصة فى أمام بوابة الكارته.

 

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين أن المتوفين والمصابين كانوا في سباق أقاموه على طريق زيان جمصة، مما أدى إلى وقوع حادث التصادم ووفاة اثنين، وإصابة سبعة تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة والمستشفى الدولي بالمنصورة.
وتم  تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة. 

المتوفين امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية طريق جمصة شرطة النجدة حادث التصادم المستشفى الدولي بالمنصورة

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