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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المارد الأحمر "كابوسه".. شيكابالا يعزز رقمه الكارثي بالهزيمة أمام الأهلي

شيكابالا
شيكابالا

تلقى محمود عبد الرازق “شيكابالا”، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، هزيمة جديدة تضاف لسجله الكارثي أمام النادي الأهلي.


وفاز الأهلي على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، أمس الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.


وعزز شيكابالا رقمه الكارثي أمام الأهلي كأكثر لاعبي القلعة البيضاء هزيمة ضد المارد الأحمر  برصيد 16 هزيمة من إجمالي 28 مباراة.
 

تقييم شيكابالا في مباراة الأمس:


وحصل شيكابالا على تقييم 6.5 أمام الأهلي، وفقا لبعض المواقع العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، بينما يعد أحمد سيد زيزو الأعلى تقييما بين لاعبي الزمالك بـ 8.3.

وسجل أهداف الأهلي كل من حسين الشحات (هدفين) وعلي معلول ومحمد شريف.

في المقابل، أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزا.

شيكابالا الأهلى الزمالك الدوري محمود عبد الرازق “شيكابالا”

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