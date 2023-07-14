تضامن النواب: قمة دول جوار السودان لها أهميتها في إيجاد حل للأزمة السودانية

أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالبرلمان أن انعقاد قمة دول جوار السودان بالقاهرة لها اهميتها الكبرى في إيجاد حل لهذه الأزمة للحفاظ على امن واستقرار السودان والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني الشقيق معرباً عن تفاؤله فى ان تتوصل هذه القمة الى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعودة الاستقرار الى السودان وحل هذه الازمة بالطرق السلمية .

ودعا " المير " فى بيان له اصدره اليوم جميع القوى السياسية والأطراف السودانية الى دعم وتأييد البيان الختامى الصادر عن هذه القمة خاصة أن استمرار الحرب لن يحقق الحل المطلوب بل سيفاقم من الأزمة السودانية وتداعياتها السالبة المتفاقمة يوماً بعد يوم على كل الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة أكد للرأى العام العربى والعالمى حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على ايجاد حلول سلمية للازمة السودانية فى علاقات مصر الطيبة والتاريخية مع كل الأطراف السودانية، ومع دول الجوار التي تأذت وما زالت من الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر .

وأكد أن دولة السودان الشقيقة تأثرت سلبياً من هذه الازمة وأيضاً دول الجوار تتأثر بصورة مباشرة بالحرب بكل تأكيد ومن مظاهر ذلك التأثر تدفق أعداد متزايدة من اللاجئين وتداعيات ذلك اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً وصحياً مشيراً الى ضرورة أن تعلى القوى السياسية والحزبية والشعبية بالسودان المصالح العليا للسودان وشعبه فوق أية مصالح اخرى .

وأعرب المير عن ثقته التامة فى أن الالتزام بما جاء فى قمة دول جوار السودان سيكون له اثاره الايجابية فى الوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في مناطق الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، خصوصاً بعد مرور أكثر من 90 يوماً على الحرب من دون أن يحقق أي طرف نصراً حاسماً على الآخر مشيراً الى أن دور مصر دور رئيسى ومهم فى ظل خصوصية العلاقة بينها وبين السودان ولأن معظم اللاجئين السودانيين خرجوا إلى مصر وتلك قضية أساسية تؤثر أيضاً على مصر سياسياً وأمنياً وأن أطراف الصراع السوداني بمعظمها تحترم الدور المصري لحل أزمة السودان .