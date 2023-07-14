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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق ديمو بني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق ديمو في بني سويف، بالقرب من كارته كوم أبو خلاد.

 

 وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

 

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق ديمو بالقرب من كارته قرية كوم أبو خلاد، والذي وجه بسرعه نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى.

 

تبين أن المصابين في الحادث هم: هشام محمد محمد، 54 عاما، مصابا بجروح وكدمات، وشروق رضا، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإسراء رضا، 15 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وإيمان عبد الرحمن 40 سنة، مصابة بجروح وكدمات، وجميع المصابين يقيمون بمحافظة القاهرة.

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