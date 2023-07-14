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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يستمع لمطالب وشكاوي بعض المواطنين عقب صلاة الجمعة

صدى البلد

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدداً من المواطنين للاستماع لمطالبهم  وشكواهم ، موجهاً بدراستها والعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة والمتاحة، حيث كلف رئس المدينة والتنفيذيين المعنيين بمتابعتها حتى تنفيذ الحلول والعرض عليه، بجانب دراسة مقترحات تقدم بها مواطنون في موضوعات تتعلق بالمرافق العامة والخدمات الحيوية
جاء ذلك عقب أدائه شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز، بحضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف ،المستشار أحمد عباس رئيس مجلس إدارة المسجد، الأستاذ فواز رجب نائب رئيس المدينة ،وجموع المصلين من المواطنين، حيث ألقى الخطبة الشيخ سعيد عبد الواحد مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، و تناولت موضوع "فضائل الاستغفار "فيما وأمَ المصلين الشيخ صالح أبو القاسم  إمام وخطيب المسجد

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وأشار مدير الدعوة إلى أن من فضل الله تعالي ورحمته بعباده أن فتح لهم أبواب التوبة والاستغفار، موضحاً أن الاستغفار دأب الأنبياء والصالحين، وأن من فضائله  الاقتداء والتأسي  برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم والذي كان يكثر من الاستغفار، مع أن المولى تعالي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، مستعرضا فضائل وفوائد الاستغفار، والتي من أهمها : المغفرة والرحمة للمستغفرين، ،جلب الرزق الوفير والخير العميم، تفريج الهموم والكُربات، مستشهداً بالعديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية والقدسية التي تبين  مكانة ومنزلة عبادة الاستغفار وأفضل أوقاتها  وآثارها على حياة وسلوك الفرد في الدنيا و الآخرة

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