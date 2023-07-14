تموين الوادي الجديد: حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق لضبط الأسعار

تشهد محافظة الوادي الجديد حملات تموينية مكثفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة لضبط الأسعار وإعلان تسعيرة السلع المختلفة، والتأكد من توافر المنتجات والسلع الغذائية بكميات وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه تم التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين، وتم المرور على المحال التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهي لتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكيد على ضرورة الالتزام بتسعير السلع، وذلك تسهيلا على المواطنين وحماية للمستهلك من الغش التجاري.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، استمرار طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة في منافذ الوحدة بحى البساتين، وسوق الخضراوات والفاكهة بالخارجة وحي القلقان أمام المستشفي، وذلك لتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية وضبط الأسعار.