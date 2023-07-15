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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنصرف مليارات.. عمرو أديب: المصريون يشعرون بعدم وجود أزمة مياه

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه من الوارد أن يكون هناك وجهة نظر جديدة فيما يتعلق بسد النهضة من قبل أثيوبيا، معقبا: “صور زيارة رئيس الوزراء الأثيوبي إلى العاصمة الإدارية طرحت تلك التساؤلات بالنسبة للمواطن المصري العادي، ومعرفة ما الحكاية وما الموضوع؟”.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، أن هناك صورا من مواقع أثيوبية فيما يخص تلك الزيارة إلى العاصمة الإدارية، موضحا: “هل سننخرط فى مفاوضات جديدة قريبا؟.. هل سيتحقق ما طلبته مصر؟.. وأما بتشوفوا الأثيوبين فى مواقعهم وقنواتهم يعلقون على هذا الأمر.. تجدهم متعجبين جدا ويقولك هو فيه ايه هو فيه حاجة مضايقاكوا.. طب ما احنا جاهزين نتفاوض.. وبالطبع لا يحدث تفاوض، ودائما ما يلقون الكرة عندنا وأننا السبب فى وقف المفاوضات".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لم تتوقف عند موضوع سد النهضة، وقامت بإجراءات كثيرة صرفت فيها مليارات، من أجل استخدام كل نقطة مياه، قائلا: “الحمد لله تشعر أن المصريين حاسين أن مفيش أزمة في موضوع المياه”.

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