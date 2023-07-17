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الإشراف العام
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مارسيلو المصري| تعرف على لاعب بالدرجة الثانية تلقى عرضين من أوروبا

صدى البلد

أعلن نادي لافيينا، عن تلقيه لعرضين للاعبه البارز علاء مارسيلو، حيث كشف المجلس الإداري برئاسة محمود الأسيوطي عن تلقي العروض من نادي بدوري الدرجة الثانية الإسباني وآخر من فريق ميزوكوفيشدى المجري الذي يحتل المركز الثامن في الدوري المجري الممتاز، ووصف النادي الإسباني بأنه "مفاجأة”.

 

علاء مارسيلو لاعبًا أساسيًا

 

ويعتبر علاء مارسيلو لاعبًا أساسيًا في صفوف فريق لافيينا، ومن المنتظر أن يتخذ المجلس الإداري قرارًا بشأن العروض المقدمة ومستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

 

نادي لافيينا في المركز الثاني

 

ورغم تقدمه نحو الصعود للدوري الممتاز، إلا أن نادي لافيينا وجد نفسه في المركز الثاني خلف الجونة بفارق نقطة واحدة، ما حال دون تحقيقه هذا الهدف. 

وبذلك، سيستمر الفريق في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل 2023/2024، حيث يسعى إلى تحقيق الصعود إلى الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.

 

تاريخ اللاعب "مارسيلو"

 

ويعود تاريخ اللاعب علاء يحيى، المعروف بلقب "مارسيلو"، لعام 2011 عندما بدأ مسيرته الكروية مع نادي وادي دجلة، وارتدى قميص الفريق لمدة 6 سنوات. 

وفي عام 2021، انتقل اللاعب إلى صفوف نادي لافيينا، بعد أن شارك في قائمة مباراتين في الدوري الممتاز مع نادي الزمالك. 

ويبلغ "مارسيلو" من العمر 21 عامًا، ويعتبر لاعبًا موهوبًا يتميز بالمهارة والقدرة على تسجيل الأهداف، ويسعى لتقديم الأفضل مع فريقه لافيينا.

 

وانضم الظهير الأيسر الموهوب إلى الفريق الأول لنادي الزمالك تحت قيادة المدربين أحمد عبدالمقصود وأيمن عبدالعزيز، وخرج مُعارًا إلى نادي زد المصري تحت إشراف مدربه حينها أسامة نبيه، ولكن بعد انتهاء فترة الإعارة واستغنى عنه الزمالك.

 

مارسيلو صنع 7 أهداف

 

وتمكن اللاعب الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، من حجز مكانٍ أساسيٍ في صفوف نادي لافيينا، حيث شارك في 26 مباراة في الدوري الموسم الماضي 2022/2023، بالإضافة إلى 3 مباريات في الكأس، وصنع 7 أهداف لزملائه.

وأعلن نادي لافيينا أن فريق ميزوكوفيشدي المجري طلب استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع رغبة في شرائه بشكل نهائي، بينما يرغب النادي الإسباني في شراء اللاعب بصفة نهائية أيضًا.

وأتم النادي بيانه بالتنويه إلى أنه يدرس موقفه قبل حسم مصير اللاعب الذي يبلغ من العمر 23 عاماً.

مارسيلو الإسباني الدوري الممتاز نادي لافيينا الزمالك الدرجة الثانية

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