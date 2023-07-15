أحد العاملين بمدينة العلمين: فضلت ترك الخليج والعودة لمصر للعمل في هذا المشروع الضخم

خصص الإعلامي جابر القرموطي، فقرة خاصة من برنامجه اليوم للحديث عن مدينة العلمين الجديدة، والعاملين بالمدينة، وما حدث فيها من تطور خلال الفترة الأخيرة، قبل استقبال مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى، وسط ترقب من الجميع حول هذا المهرجان.

وتحدث "القرموطي"، مع عدد من العاملين خلال فقرته من برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، حول تفضيل العمال التواجد في مدينة العلمين الجديدة.

وقال أحمد حسن، أحد العاملين في مدينة العلمين، إنه كان يعمل في أحد الدول الخليجية، ولكن حينما علم أن شركته تعمل في العلمين، طلب من شركته التواجد في مصر في المشروعات المصرية، "المشروعات اللي بتعملها مصر زي برا عادي جدا، وارتفاع الأبراج والجودة".

وأضاف، أن مدينة العلمين مدينة عالمية، وتشبه العديد من المدن والعواصم التي يقتصدها الكثير من السائحين، "أنا حسيت أن العلمين زي دبي، والأبراج اللي فيها من أكبر الأبراج في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أنه يعمل في مدينة العلمين منذ 3 سنوات، موضحا أن الفعاليات المتواجدة في مدينة العلمين تستقطب الكثير من السائحين، والكثير من العاملين، لافتا إلى أن الفعاليات تكون سبب في توفير فرص عمل للكثير من المواطنين من كافة محافظات الجمهورية، "معانا ناس هنا من أول أسوان لحد القاهرة".