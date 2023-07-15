يحيي الفخراني: التمثيل متعة الإنسان.. وأجهز لمشروع فني لم يكتمل بعد

قال الفنان يحيى الفخراني ، إنه يتمني أن يكون هناك عمل جديد له فى رمضان القادم، معقبا: “هناك مشروع ولكن لسة لم يكتمل، ولكني مشغول تلك الأيام بمهرجان الدراما، لأنه سيكون فى مدينة العلمين”.

وأضاف الفنان يحيي الفخراني، مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”: “التمثيل هو متعة الإنسان”.

وعن الوضع في مصر، تابع الفنان يحيي الفخراني، أنه متفاءل جدا، معقبا: “اللخبطة الاقتصادية موجودة في كل دول العالم، والوضع لم يسوء في مصر، والأهم هو النظر لمصلحة الأجيال القادمة”.

وأكد الفنان يحيي الفخراني: “مصر لم تتأثر تأثر فظيع وهناك دول حدث فيها مجاعات”.