أزعل عليك.. رابح صقر يشعل حفله في الأحساء

أحيا الفنان رابح صقر، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس، الجمعة 14 يوليو، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك فيصل بمدينة الأحساء السعودية، ضمن سلسلة حفلات جولة المملكة 2023.

حضر رابح صقر، الحفل بملابس خليجية، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا رفع لافتة كامل العدد.

وأدى «صقر» باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، من بينها: “أزعل عليك، العباة الرهيفة، باين عليك، خلاص”، وغيرها من الأغاني.

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة

كان الفنان رابح صقر طرح أغاني جديدة من ألبومه الصقر 2023، وذلك يوم 6 يونيو الماضي، وهي: “بعيش لنفسي، يا بن أبوي، زلزال”.

أغاني ألبوم رابح صقر الجديدة، تأتي بعدما طرح أول 3 أغانٍ من ألبومه الجديد، في 3 مارس الماضي، وهي: “أغنية أنا ودي، أغنية أنا وحدي، وأغنية معكازي”.

وينتظر أن يطرح رابح صقر، باقي أغاني ألبومه «الصقر 2023» الجديد على دفعات متساوية كل 3 أشهر خلال عام 2023.

ألبوم رابح صقر

تخطى الفنان رابح صقر حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بأول 3 أغانٍ من ألبومه الجديد، بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي: “أنا ودي، وأنا وحدي، ومعكازي”.

وجاء تعاون رابح صقر في أغانيه الـ 3 الجديدة، كما يلي: أغنية أنا ودّي من ‏كلمات: ضي، ‏ألحان: ياسر وعلي، ‬⁩‏توزيع: ⁧‫فادي بدر‬⁩، ‏وتريات: المايسترو هاني فرحات‬⁩؛ ‏وأغنية معكازي من ‏كلمات: ⁧‫سعد بن جدلان‬⁩، ‏ألحان: ياسر بوعلي، ‏توزيع: خالد عز؛ و‏أغنية أنا وحدي من ‏كلمات: شموخ العقلا "العالية"، ‬⁩‏ألحان: سهم، ‬⁩‏توزيع: عمر الصباغ. ‬⁩

أحدث ألبوم لـ رابح صقر

طرح الفنان السعودي رابح صقر، أغنيتين جديدتين له يوم 10 أكتوبر 2022، وهما «عساك بخير» و«حضرة جنابك».

أما أغنية “حضرة جنابك”، فحصدت 2 مليون مشاهدة، وهي من كلمات واحد، وألحان عبدالله خضران.

أغنية “مثل ما تحب”، للفنان رابح صقر، من كلمات: محمد الغرير، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، إيقاع: هاني الدوسري، كورال: مجموعة الشرقية، جيتار: روكيت، ناي: أحمد خيري، قانون: شريف كامل، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغاني رابح صقر

حقق الفنان رابح صقر، ملايين المشاهدات، بأغنيتيه «والله ما تسوى، مرات»، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية مرات لـ رابح صقر، من كلمات: ود، ألحان: عزوف، توزيع: مروان، وتريات: هاني فرحات، إيقاع: هاني الدوسري، مكس وماستر: جاسم محمد.

أغنية واجد

أغنية واجد لـ رابح صقر، كانت أولى أغاني ألبومه «الصقر 22»، وهي من كلمات: الأمير سعود بن عبد الله، ألحان: سهم، توزيع: بشار سلطان، توزيع وتريات: هاني فرحات، إيقاعات: أحمد العنوة، ناي: أحمد خيري، قانون: شریف کامل، جيتارات: روكيت، تسجيل: م/ محمد حمدي، مكس وماستر: م/ جاسم محمد.

ألبومات رابح صقر

طرح الفنان رابح صقر، ألبوم «مرحبا» في بداية عام 2021، وضم الألبوم 24 أغنية، والأغنية الرئيسية للألبوم، من كلمات الشاعر واحد، ومن ألحان سهم، وتوزيع مدحت خميس.

وتعاون رابح صقر، في الألبوم مع المستشار تركي آل الشيخ في خمس أغاني، ومجموعة مميّزة من الشعراء منهم: واحد وقوس وعبد الله بو راس، وغيرهم الكثير من أهم الشعراء، بالإضافة لتعاونه مع شعراء شباب في أول ظهور لهم، مشدّدا على أنه يهمه في اختياراته التعاون مع النصّ وليس الاسم، فالمهم عنده أن يكون النصّ جديدا ومميّزا.