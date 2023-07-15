13.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 13.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 3028 مبايعة بقيمة 11.82 مليار درهم منها 618 مبايعة للأراضي بقيمة 6.19 مليار درهم و2410 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.63 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية تليها مبايعة بقيمة 68 مليون درهم في منطقة القوز الثانية.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 271 مبايعة بقيمة 4 مليارات درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 142 مبايعة بقيمة 385 مليون درهم وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية وأخيرا مبايعة بقيمة 71 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 267 مبايعة بقيمة 214 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 259 مبايعة بقيمة 369 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 154 مبايعة بقيمة 283 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.53 مليار درهم منها 70 رهن أراض بقيمة 394.92 مليون درهم و432 رهن فلل وشقق بقيمة 1.14 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 229 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 205 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 96 هبة بقيمة 426.09 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الروية الثانية بقيمة 151.52 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الحمر بقيمة 82 مليون درهم.