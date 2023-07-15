عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

صدى البلد

أعلن الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريباً مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرا إلي أن المجلس يسعى إلى زيادة الصادرات 30% بشكل سنوي وفق خطة محكمة وواضحة، وذلك لتنفيذ خطط الدولة المصرية لنمو الصادرات والوصول بها إلي مائة مليار دولار.

وأشاد الدكتور ماجد جورج بما أعلنه مجلس الوزراء مؤخرًا بوضع رؤية لزيادة الصادرات السلعية المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً لدعم الموارد الدولارية، مؤكداً أن المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية يركز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.

وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، على أن صادرات القطاع شهدت تطور كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية محققة ارتفاع بلغت نسبته 200% قياساً على صادرات 2019 قبل جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي على منتجات القطاع خلال فترة انتشار فيروس كورونا ساهمت بشكل واضح في زيادة الصادرات الخارجية.

وعن مستهدفات الصادرات خلال 2024 كشف رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن المجلس يستهدف زيادة صادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 30% مؤكداً أن النتائج الإيجابية المحققة في عام 2020 و 2021 و 2022 والنصف الأول من 2023 تؤكد قدرات الصادرات على الوصول بالمستهدفات لزيادة بنسبة 30 % رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأضاف “جورج” أن المجلس التصديري يركز على السوق الافريقي وكافة الأسواق التي نمتلك فيها ميزة نسبية بالنسبة لمنتجات القطاع خلال الفترة القادمة، مؤكداً على أهمية إيجاد حلول عاجلة لبعض التحديات في السوق الافريقي والتي منها على سبيل المثال عدم توافر بنوك تعطى تسهيلات ائتمانية للمستوردين وطول فترة نقل البضائع التى قد تستغرق نحو 4 شهور من المصدر حتى المستورد.

ارتفاع صادرات القطاع ارتفاع صادرات التحديات الاقتصاد التحديات الاقتصادية التصديري للصناعات الطبية السوق الإفريقى الصادرات السلعية المجلس التصديري للصناعات المجلس التصديري للصناعات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

سد النهضة.. تفاؤل حذر يسود المشهد بعد عودة المفاوضات

غلوها 31 جنيه.. صدمة في أسعار السجائر بالأسواق.. والشعبة: التجار السبب

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

ترشيحاتنا

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان محطة تحلية «اليسر»

تل أبيب على حافة كارثة.. تحذير خطير من مسؤول اسرائيلي لحكومة نتنياهو

وزير التعليم : التحويل إلى المدراس إلكترونيا يمنع استغلال الطلاب

ميركاتو تاريخي.. 7 صفقات عالمية تسطع في سماء الدوري السعودي

تتخطي حاجز الـ 50 درجة.. القبة الحرارية تصل دول عربية جديدة

ماجد جورج: 14% زيادة في صادرات المستلزمات الطبية والأدوية بالنصف الأول من 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

فيديو

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ