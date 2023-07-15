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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. لاعب برازيلي يقترب من صفوف الأهلي.. ومحمد عبد المنعم يثير الجدل على انستجرام برسالة غامضة

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

وجه محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “الثقة بالنفس ليست الاعتقاد بان الجميع سيعجب بك.. بل اعتقادك أن ذلك لن يوثر عليك”. 

 

ضاحكاً.. خالد مرتجي يثير الجدل عبر تويتر

شارك خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب: "الحمد لله على نعمة الأهلي”. 

 

وافق على العرض وجاري التفاوض.. ساحر برازيلي يقترب من الانضمام لـ الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل جديدة في ضم لاعب برازيلي لصفوف النادي الأهلي.

وكتب: “البرازيلي سوزا وافق على الانضمام لصفوف الأهلي.. ويتم الاتفاق حاليا على بعض بنود التعاقد.. وهناك ثنائي هجومي أجنبي بديل له لكن الخيار الأول لكولر هو سوزا”.

أبرز العناوين التواصل الاجتماعي انستجرام النادي الأهلي أمين صندوق النادي الأهلي خالد مرتجي ومحمد عبد المنعم

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