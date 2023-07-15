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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صائدا أفاعي يمسكان بثعبان مرعب يحطم طوله الأرقام القياسية

صائدي افاعي يمسكون
صائدي افاعي يمسكون بثعبان مرعب يحطم طوله الأرقام القياسية

تمكن  صائدا أفاعي في فلوريدا من اصطياد ثعبان بورمي حجمه حطم الرقم القياسي. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، كان وزن الثعبان الضخم 125 رطلاً وقياسه 19 قدمًا ، وهو الأطول الذي تم تسجيله على الإطلاق في The Sunshine State. 

عثر جيك واليري ، وهو  ثنائي معروف باسم "جلاديز بويز" ، على الأفعى العملاقة في محمية بيج سيبريس الوطنية في نابولي ، جنوب فلوريدا في 10 يوليو.

صائدي افاعي يمسكون بثعبان مرعب يحطم طوله الأرقام القياسية

وقد التقطت لقطات فيديو مثيرة للحادث الشاب البالغ من العمر 22 عامًا وهو يصارع الوحش الضخم ، ويكافح من أجل ترويضه. 

في المقطع ، يمكن رؤية جيك وهو يسقط على الأرض وهو يمسك بالثعبان من رقبته، لكن  ظل الثعبان الشرس يفتح فكه بقوة وهو يحاول غرق أسنانه في صياد الأفعى ويبدأ في لف جسده البالغ 19 قدمًا حوله في محاولة لتقييده. 

لحسن الحظ ، تصادف وجود زميل صياد ثعبان في مكان قريب وتمكن من إنقاذ جيك من مصير مروع.

صائدي افاعي ثعبان ثعبان بورمي فلوريدا

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