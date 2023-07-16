تصادم بسرعة 150 ميلا.. حادث مرعب داخل سباق الفورملا أي يتسبب في كارثة| صور

فقد قائد سباق الفورملا أي، سام بيرد، السيطرة على سيارته من طراز جاكوار وتسبب في واحدة من أكثر الحوادث المرعبة التي شوهدت على الإطلاق في تاريخ السلسلة الكهربائية بالكامل منذ ثماني سنوات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، تم إيقاف سباق Rome E-Prix الخاص بالفورمولا إي في بريطانيا بعد حادث مروع بسرعة 150 ميلاً في الساعة قضى على ما يقرب من نصف الملعب.

أسوء حوادث التاريخ

وتم وصف الحادث ، الذي وقع عندما فقد سام بيرد من جاكوار السيطرة على سيارته ، بأنه أحد أسوأ الحوادث في تاريخ السلسلة الممتد لثماني سنوات.

وأفاد جميع السائقين في الحادث أنهم بخير ، على الرغم من الطبيعة القاسية للحادث ، في إطراء كبير لإجراءات السلامة التي تم تنفيذها في تصميم السيارات.

فقد بيرد ، الذي كان قائد السباق الأوائل ، السيطرة على مؤخرة سيارته واصطدم بالحائط عند إحدى أعلى نقاط السرعة في الحلبة، ثم صدمه سيباستيان بويمي ، سائق الفورمولا 1 السابق ، الذي كادت سيارته أن تنقلب من الاصطدام.

ثم راكم السائقون الآخرون حول الزاوية العمياء ولم يتمكنوا من تجنب الاصطدام بالسيارات المنكوبة.

لكن أسوأ تأثير جاء عندما اصطدم إدوراردو موراتارا بجانب سيارة بيرد العاجزة بسرعة عالية ، مما تسبب في صدمة وقلق في جميع أنحاء الحلبة.

لحسن الحظ ، كان من الواضح بسرعة أن جميع السائقين المعنيين كانوا يتحركون ويستجيبون. تم أخذ بيرد فقط لإجراء فحوصات طبية إضافية.

وسيارات الفورمولا إي هي من أسرع سيارات السباق في العالم ويمكنها السباق بسرعة تصل إلى 180 ميلاً في الساعة ، على الرغم من التنافس في حلبات شوارع ضيقة.

وردًا على الانهيار الدرامي ، قال أحد المعجبين: 'لا أريد أبدًا أن أرى حادثًا كهذا يحدث في الفورمولا إي مرة أخرى ، لقد كان ذلك مخيفًا للغاية.'

وأضاف آخر: 'هذا أمر مرعب بسهولة أسوأ صيغة انهيار في كل العصور'.

وقال مشجع ثالث: 'أتمنى أن يكون كل شخص في حادث فورمولا إي بخير.