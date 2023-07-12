عباس الحاج: انكماش الزراعة اللبنانية لا يزال مستمرا .. والقطاع المصرفي في موت سريري

قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، إنّ انكماش الزراعة في بلاده أمر طبيعي جدا رغم الصادرات الزراعية، حيث يعتمد منذ 40 عاما على الزراعة والقطاع المصرفي، والزراعة كانت تمثل 57.% من موازنة الدولة، واليوم تقدر الموازنة بنحو 1.6% من الموازنة.

وأضاف "حسن"، في حواره مع الإعلامي أحمد بشتو، مقدم برنامج "المراقب"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك إمكانية لرفع وزيادة هذه النسب، واليوم تغير الموقف وتغيرت النظرة في لبنان، لأن السياحة معدومة عدا اللبنانيين الذين يعودون في موسم الصيف، كما أن القطاع المصرفي منهار بالكامل".

القطاع المصرفي تقريبا في موت سريري

وأوضح وزير الزراعة اللبناني: "القطاع المصرفي تقريبا في موت سريري، إذا، لدينا طوق نجاة وحيد وهو العودة للزراعة والقطاع الزراعي، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، ولا يمكن لنا اليوم كدولة ان نستورد ما نأكل، بل يجب ان يكون لدينا الحد الأدنى من السلة الغذائية موجودة في الداخل اللبناني، نتحدث عن القمح والبقوليات والحبوب بشكل عام واللحوم البيضاء والسمراء".