وزير الزراعة اللبناني: شراكة مع مصر والأردن والعراق لتوفير إمكانيات لنمو القطاع

‏قال الدكتور عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني،‏ أن هناك انعداما للإرشاد الزراعي في المطلق لأن بلد مثل لبنان كان يعتمد منذ 40 عاما على السياحة والقطاع المصرفي والزراعة كانت تمثل 0.59% من موازنة الدولة، واليوم 1.60% من الموازنة.

وتابع “حسن”، خلال لقائه في برنامج "المراقب"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه بالطبع هناك إمكانية لرفع هذه النسب الآن وبالفعل تغير الموقف وتغيرت وجهات النظر في لبنان لأن اليوم لم يعد لدينا سياحة لأن السياحة شبه معدومة، وموضوع القطاع المصرفي بالكامل اصبح منهار إذن لدينا حل وحيد وهو العودة إلى الزراعة.

شراكة مع مصر والأردن والعراق

وأضاف نحن نعمل مع شركات عالمية للنهوض بالقطاع الزراعي ولدينا شراكة مع مصر والأردن والعراق لتوفير الإمكانيات لنمو الزراعة.